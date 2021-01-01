Синдром самозванца у тимлида и способы с ним бороться

1. Выделяйте время на то, чтобы иногда самостоятельно выполнять задачи, которые помогут вам быть в тонусе

Успешное выполнение задачи, во-первых, приносит радость, а во-вторых, снимает тревожность. Только не забывайте, что вы не сможете «спокойно поделать задачки», вам придётся периодически отвлекаться на другие проблемы, а переключение между задачами отнимает время и силы и мешает сосредоточиться. Старайтесь брать задачи по силам и, желательно, те, которые не страшно будет завершить после дедлайна. Тогда в случае, если на вас навалятся административные обязанности, вы сможете отложить на время работу «руками» и спокойно разгрести завал, а потом вернуться к ней.



2. Беспристрастно оцените полезность вашей рутины

Выпишите все дела, которые вы сделали за день: беседы с подчиненными, встречи с заказчиками, — совершенно все. Отметьте дела, которые можно было не делать совсем. Для остальных распишите: мог ли кто-то выполнить работу за вас? Будет ли лучше для всех, если вы передадите эти обязанности подчинённым, если это вообще возможно? По итогам упражнения вы либо поймёте, что именно можно спокойно отменить или делегировать, либо выясните, что на самом деле выполняете важную работу и мало кто может вас заменить.



3. Соберите достижения из прошлого

Если вы достаточно давно работаете руководителем, оглянитесь назад. Были ли какие-то крупные проекты, которые состоялись благодаря вам? Случались ли крупные ошибки, которые вы предотвратили?



4. Спросите у команды

Можно поговорить с вашими подчиненными и спросить, помогает ли им ваше участие в процессе. Понятно, что вы не станете задавать этот вопрос каждую неделю, но раз в полгода вполне допустимо.



5. Изучите подробнее проект, который делаете

Для некоторых руководителей интересным способом избавления от «синдрома бездельника» может быть более глубокое погружение в проект, который разрабатывает команда. Когда мы настроили команду на стабильное выполнение спущенных сверху задач, можно начать задавать вопросы о том, правильно ли поставлены эти задачи в принципе.



6. Делитесь знаниями

Вы можете «заняться благотворительностью» и в какой-то форме передавать ваш опыт и знания другим людям (если чувствуете в себе силы этим заниматься). Вы можете стать ментором для менее опытного руководителя, писать статьи про интересные проблемы на работе или читать лекции молодым сотрудникам. Это тоже помогает вернуть ощущение своей полезности.



Ещё пару слов о том, чем опасна ситуация, когда у руководителя нет времени «бездельничать». Основная ваша ценность как руководителя — разрешать сложные проблемы. Простые задачи как-нибудь сделают и без вас, а вот непонятные, трудные, неприступные задачи — это как раз ваша ответственность — на то вы и тимлид. Но распределение таких задач во времени сильно неравномерно. Вы можете героически справляться с такой проблемой несколько месяцев, а потом наступит обманчивое затишье, и вы начнете тревожиться о том, что вроде бы нечем заняться. Если у вас в спокойном рабочем режиме есть запас рабочего ресурса, вы сможете его безболезненно потратить на следующую непредвиденную проблему. Если же вы всё время в аврале — при возникновении аварии придется выбирать, какая часть проекта просядет — придется или бросить текущие важные задачи, или не получится разрешить новую проблему.



Так что если вы руководитель и иногда бездельничаете — это скорее хороший знак.



В конечном итоге не у всех людей получается превратиться в чистых руководителей до конца. Я знаю достаточно талантливых тимлидов, которые осознанно отказываются наращивать штат в своих командах и очень глубоко остаются погружёнными в свою прикладную область.



Так что прислушивайтесь к себе, возможно, вы будущий CTO в крупной корпорации, который со временем совсем отойдёт от «работы руками» и будет заниматься исключительно управлением. Или, может быть, вы пожизненный крутой специалист, который никогда не сможет оторваться от боевых задач. Ни то, ни другое не плохо, главное понимать, куда вы движетесь.